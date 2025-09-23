Tragedia ferroviaria in Italia stop alla circolazione e caos totale
Mattinata di caos e paura sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 6.30 di oggi, 23 settembre, la circolazione sulla linea Foggia–Bari è completamente sospesa a seguito di un investimento mortale avvenuto nei pressi di Trani. Sul posto sono intervenute le autorità competenti e l’Autorità Giudiziaria ha avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche della tragedia che ha coinvolto un uomo, deceduto sul colpo. Leggi anche: Trovato morto in un sacco, la terribile scoperta: chi é la vittima Leggi anche: Maltempo Italia, elicottero si ribalta per il forte vento: si schianta al suolo e va in fiamme Treni fermi e ritardi a catena. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: tragedia - ferroviaria
Un’altra tragedia in stazione. Quarantenne travolto e linea ferroviaria in tilt
Tragedia a Vittuone: persona investita e uccisa da un treno, sospesa la linea ferroviaria tra Novara e Rho
Tragedia ferroviaria in Italia, treni cancellati e caos totale
Prima Guerra Mondiale. Uomini, Soldati, Vittime ed Eroi. La tragedia Ferroviaria di Saint-Michel-de-Maurienne Una storia poco conosciuta della Grande Guerra... L'incidente ferroviario di Saint-Michel-de-Maurienne fu un deragliamento che avvenne sulla ferro - facebook.com Vai su Facebook
Trasporti, stop ai treni sulla Roma-Lecce: è caos. “Misure urgenti per tutelare i viaggiatori, basta caos e ritardi”; Travolto e ucciso dal treno a Montemarciano: circolazione ripresa dopo 3 ore; Investito da un treno, morto un uomo. Ritardi fino a due ore sulle linee regionali.
Tragedia sul lavoro in Canton Ticino: operaio 48enne muore intrappolato dopo l’urto con l’escavatore - Oggi poco dopo le 4 del mattino in via Centovalli a Palagnedra (Canton Ticino), nei pressi della stazione ferroviaria, si è verificato un grave incidente sul lavoro dove è morto un uomo di 48 anni. Scrive quicomo.it
Frosinone, si accascia e muore. Tragedia alla stazione ferroviaria - Tragedia questa mattina, 14 aprile 2025, nei pressi della stazione ferroviaria di Frosinone. Riporta ilmessaggero.it