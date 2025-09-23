Mattinata di caos e paura sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 6.30 di oggi, 23 settembre, la circolazione sulla linea Foggia–Bari è completamente sospesa a seguito di un investimento mortale avvenuto nei pressi di Trani. Sul posto sono intervenute le autorità competenti e l’Autorità Giudiziaria ha avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche della tragedia che ha coinvolto un uomo, deceduto sul colpo. Leggi anche: Trovato morto in un sacco, la terribile scoperta: chi é la vittima Leggi anche: Maltempo Italia, elicottero si ribalta per il forte vento: si schianta al suolo e va in fiamme Treni fermi e ritardi a catena. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tragedia ferroviaria in Italia, stop alla circolazione e caos totale