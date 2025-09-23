Tragedia di Brivio l' amica di Giorgia e Milena | Sarete per sempre nel mio cuore vivrò per voi

Leccotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Tanti sorrisi e momenti felici. purtroppo non abbastanza. Vi voglio bene. Sarete sempre nel mio cuore, vivrò per voi”. Sono le toccanti parole scritte sui social da Chiara, la giovane amica di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise da un furgoncino a Brivio nella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - brivio

Tragedia sul lavoro: muore Andrea Civillini, operaio di Brivio

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

Tragedia di Brivio, l'amica di Giorgia e Milena: Sarete per sempre nel mio cuore, vivrò per voi; Chiara, l’unica amica sopravvissuta dell’incidente di Brivio: “Giorgia e Milena, vivrò per voi”; Giorgia Cagliani e Milena Marangon: le due ragazze travolte e uccise da un furgoncino a Brivio.

tragedia brivio amica giorgiaBrivio piange Giorgia e Milena, le amiche inseparabili travolte da un furgone - Tragedia in Brianza: sospese le feste patronali e lutto cittadino per le due ragazze di 21 anni che sognavano e vivevano sempre insieme ... Da ticinolibero.ch

tragedia brivio amica giorgiaBrivio, travolte e uccise da un’auto a 21 anni: le parole del papà di Giorgia - Tragedia a Brivio: due giovani di 21 anni, Milena Marangon e Giorgia Cagliani, travolte e uccise in un incidente stradale. Riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Brivio Amica Giorgia