Tragedia di Brivio l' amica di Giorgia e Milena | Sarete per sempre nel mio cuore vivrò per voi

“Tanti sorrisi e momenti felici. purtroppo non abbastanza. Vi voglio bene. Sarete sempre nel mio cuore, vivrò per voi”. Sono le toccanti parole scritte sui social da Chiara, la giovane amica di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise da un furgoncino a Brivio nella. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

tragedia - brivio

Tragedia sul lavoro: muore Andrea Civillini, operaio di Brivio

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

