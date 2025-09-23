Tragedia a San Vito Chietino | corpo di donna trovato sulla spiaggia

Abruzzo24ore.tv | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chieti - La vittima è stata rinvenuta senza vita a Calata Cintioni, indagini in corso: ipotesi malore, ma si attendono conferme dagli accertamenti medico-legali. Momenti di sgomento a San Vito Chietino, dove poco dopo le 13 di ieri il corpo senza vita di una donna è stato trovato su un tratto di spiaggia in località Calata Cintioni. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato la presenza del cadavere e hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota, in attesa del completamento delle procedure di riconoscimento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

