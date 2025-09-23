Tragedia a Ortona | donna trovata senza vita in mare
Tragico ritrovamento in mare oggi, 23 settembre, a Ortona. Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato in acqua in località Calata Cintioni, al confine con San Vito Chietino.La donna, classe 1971, era infatti residente nel paese della Costa dei trabocchi. Il suo corpo sarebbe stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - ortona
