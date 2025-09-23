Tragedia a Novara | travolto in autostrada la vittima è un triestino di 53 anni

Triesteprima.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 53 anni residente a Trieste è rimasto ucciso questa notte sull'autostrada Torino-Milano nel tratto tra i caselli di Novara est e Novara ovest. A riportare la notizia è l'agenzia Agi. Secondo quanto accertato dalla polizia stradale, l'uomo aveva lasciato la sua auto, una Citroen C1, in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - novara

Tragedia a Vittuone: persona investita e uccisa da un treno, sospesa la linea ferroviaria tra Novara e Rho

Morto investito sull'autostrada A4 a Novara, era sceso dall'auto dopo un guasto: caccia all'altro conducente; Tragedia a Novara: travolto in autostrada, la vittima è un triestino di 53 anni; Cammina in autostrada, chiede aiuto in autogrill: investito e ucciso.

tragedia novara travolto autostradaTragedia sull’autostrada: uomo travolto da un camion sulla Torino-Milano - Una tragedia nella notte sull’ A4: attorno all’ 1 di notte del 23 settembre un uomo è stato investito da un camion tra le uscite di Novara Ovest e Novara Est, al chilometro 85, in direzione Milano, do ... giornalelavoce.it scrive

tragedia novara travolto autostradaNovara, tragedia sull’A4: uomo travolto e ucciso da un camion - NOVARA – Drammatico incidente mortale nella notte lungo l’autostrada Torino- Scrive laprovinciadivarese.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Novara Travolto Autostrada