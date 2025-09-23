Tragedia a Novara | travolto in autostrada la vittima è un triestino di 53 anni

Un uomo di 53 anni residente a Trieste è rimasto ucciso questa notte sull'autostrada Torino-Milano nel tratto tra i caselli di Novara est e Novara ovest. A riportare la notizia è l'agenzia Agi. Secondo quanto accertato dalla polizia stradale, l'uomo aveva lasciato la sua auto, una Citroen C1, in. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: tragedia - novara

Tragedia a Vittuone: persona investita e uccisa da un treno, sospesa la linea ferroviaria tra Novara e Rho

Domenica 14 settembre a Novara ed a San Felice Circeo si sono svolti due degli appuntamenti annuali con la Corsa del Ricordo, la manifestazione podistica organizzata da Asi Nazionale per ricordare eventi drammatici come la tragedia delle Foibe e l'esodo - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia in provincia di Salerno: morto in incidente un novarese di 29 anni https://ift.tt/EDhbBrx https://ift.tt/OhLFEmA - X Vai su X

Morto investito sull'autostrada A4 a Novara, era sceso dall'auto dopo un guasto: caccia all'altro conducente; Tragedia a Novara: travolto in autostrada, la vittima è un triestino di 53 anni; Cammina in autostrada, chiede aiuto in autogrill: investito e ucciso.

Tragedia sull’autostrada: uomo travolto da un camion sulla Torino-Milano - Una tragedia nella notte sull’ A4: attorno all’ 1 di notte del 23 settembre un uomo è stato investito da un camion tra le uscite di Novara Ovest e Novara Est, al chilometro 85, in direzione Milano, do ... giornalelavoce.it scrive

Novara, tragedia sull’A4: uomo travolto e ucciso da un camion - NOVARA – Drammatico incidente mortale nella notte lungo l’autostrada Torino- Scrive laprovinciadivarese.it