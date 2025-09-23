Traffico di stupefacenti a Caivano custodia cautelare in carcere per 5 persone
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In particolare, sarebbe emersa la perdurante attività, sul territorio di Caivano e paesi limitrofi, del clan denominato Ciccarelli – Sautto, che avrebbe avuto non solo il controllo delle attività economiche e delle richieste estorsive, ma avrebbe anche rifornito di vari tipologie di droga le piazze di spaccio ubicate nella zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
