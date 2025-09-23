Traffico di stupefacenti a Caivano custodia cautelare in carcere per 5 persone

Anteprima24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito una ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. In particolare, sarebbe emersa la perdurante attività, sul territorio di Caivano e paesi limitrofi, del clan denominato Ciccarelli – Sautto, che avrebbe avuto non solo il controllo delle attività economiche e delle richieste estorsive, ma avrebbe anche rifornito di vari tipologie di droga le piazze di spaccio ubicate nella zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

traffico di stupefacenti a caivano custodia cautelare in carcere per 5 persone

© Anteprima24.it - Traffico di stupefacenti a Caivano, custodia cautelare in carcere per 5 persone

In questa notizia si parla di: traffico - stupefacenti

Arrestate 14 persone in 3 regioni (Abruzzo compreso) per traffico di sostanze stupefacenti, in azione anche la questura di Pescara

“Omicidio colposo e traffico di sostanze stupefacenti”: arrestata Whitney Purvis, la star di “16 e Pregnant” che a giugno ha perso il figlio

Sicilia, traffico di stupefacenti e metodo mafioso: 13 ferm

Business della droga da 500mila euro al mese, pusher resta in carcere; Traffico di cocaina tra Afragola, Cardito e Caivano: 5 persone arrestate; Blitz anti-camorra tra Cardito e Caivano: 18 arresti per racket, droga e legami con i clan.

traffico stupefacenti caivano custodiaCaivano, spaccio in strada: 46enne arrestato dalla Polizia - Proseguono i controlli straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare armi e traffico di stupefacenti. Riporta ilgazzettinovesuviano.com

traffico stupefacenti caivano custodiaCagliari: traffico di stupefacenti, due arresti - I poliziotti della Squadra mobile di Cagliari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due uomini specializzati nel traffico di stupefacenti. Come scrive poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Stupefacenti Caivano Custodia