Traffico a Bologna da oggi la rivoluzione a porta San Felice | come cambia la viabilità per sempre
Bologna, 23 settembre 2025 – E’ il giorno dell’ennesima rivoluzione della viabilità a causa dei cantieri del tram (in questo caso per la linea rossa ): da oggi cambia tutto intorno a porta San Felice e le modifiche avranno un grosso effetto sulla circolazione in uno dei nodi più delicati del traffico bolognese, ossia la congiunzione tra viale Silvani e viale Vicini. Ma la cosa più importante è queste modifiche non saranno reversibili: la circolazione, insomma, resterà così anche dopo la chiusura del cantiere. Cosa succede da oggi. Secondo il cronoprogramma del Comune, da oggi il cantiere “entra nella terza e ultima fase dell’intervento, migrando sul lato est dell’edificio storico (quello che affaccia su via San Felice), per completare la costruzione della sede tranviaria e la posa dei binari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
