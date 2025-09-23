‘Tradizioni popolari in Solopaca’ sabato la presentazione del libro di Cosimo Formichella

Tempo di lettura: < 1 minuto Un tuffo nel passato con l’idea di rivivere e far conoscere tutte le tradizioni popolari di Solopaca. L’appuntamento è per il 27 di settembre, a partire dalle ore 17.30, all’interno della Sala consiliare del comune solopachese, per la presentazione del libro ‘Tradizioni popolari in Solopaca’ scritto da Cosimo Formichella. Introduce e modera l’incontro Alessandro Liverini, presidente dell’Associazione storica Valle Telesina. Dopo i saluti di Pompilio Forgione, sindaco del centro che ospita la manifestazione, e di Massimo Di Carlo, Cantina Santi Martini, toccherà agli interventi di Gennaro Malgieri, giornalista e scrittore e Antonietta Cutillo per l’ASVT. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

