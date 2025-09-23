Tradizione e sorprese | Tunisia-Cechia e Serbia-Iran con il sogno della semifinale al Mondiale di volley

Doveva essere l’autostrada per il Paradiso per il Brasile e invece la quarta giornata dedicata agli ottavi di finale del Mondiale nelle Filippine propone due sfide impronosticabili alla vigilia, dal sapore particolare. Non sono partite di cartello come quelle dei giorni precedenti, ma incroci che possono dire molto sulla crescita di realtà emergenti e sulla profondità del movimento internazionale. In campo ci saranno Tunisia-Cechia e Serbia-Iran, due partite che valgono l’accesso tra le prime otto del mondo. Tunisia-Cechia, entusiasmo contro solidità La Tunisia ha chiuso al primo posto il gruppo A, un risultato che ha sorpreso più di un addetto ai lavori. 🔗 Leggi su Oasport.it

