Tradito dalla geolocalizzazione di un telefono rubato a Parma E a casa i carabinieri scoprono un laboratorio con altri 6 cellulari
Viene tradito dalla geolocalizzazione di un telefono rubato il giorno prima a Parma. all’interno di casa i carabinieri scoprono altri 6 telefoni di dubbia provenienza e un piccolo laboratorio artigianale per smontarli e resettarli. Denunciato per ricettazione 24enne stranieroNei giorni scorsi, i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Ritrova il cellulare rubato grazie alla geolocalizzazione: denunciato un 24enne con, in casa, un mini centro per rigenerare i telefoni - Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Collecchio, il telefono cellulare rubato a un 48enne è stato recuperato nella casa di un 24enne straniero e restituito alla vittima a meno di 24 ore ... Segnala gazzettadiparma.it