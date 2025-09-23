Tradito dalla geolocalizzazione di un telefono rubato a Parma E a casa i carabinieri scoprono un laboratorio con altri 6 cellulari

Viene tradito dalla geolocalizzazione di un telefono rubato il giorno prima a Parma. all’interno di casa i carabinieri scoprono altri 6 telefoni di dubbia provenienza e un piccolo laboratorio artigianale per smontarli e resettarli. Denunciato per ricettazione 24enne stranieroNei giorni scorsi, i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

