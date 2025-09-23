Tradito dai vicoli del centro storico | auto finisce su una scalinata
È accaduto di nuovo. E questa volta nel centro storico di Favara. Un'autovettura è finita sulle scale di vicolo Arco Cafisi. Il conducente, non conoscendo la zona e seguendo verosimilmente le indicazioni del navigatore, ha imboccato la scalinata, anziché una viuzza. È stato necessario soccorrerlo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Domenica 21 Settembre Ultimo giorno d'estate & prima domenica targata GATA ! Celebriamo l'inizio dell'autunno con il sound inconfondibile del juggling maestro DJ MadKid Unisciti a noi e vieni a ballare tra i vicoli della nostra città vecchia.
