Tradito dai vicoli del centro storico | auto finisce su una scalinata

Agrigentonotizie.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto di nuovo. E questa volta nel centro storico di Favara. Un'autovettura è finita sulle scale di vicolo Arco Cafisi. Il conducente, non conoscendo la zona e seguendo verosimilmente le indicazioni del navigatore, ha imboccato la scalinata, anziché una viuzza. È stato necessario soccorrerlo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

