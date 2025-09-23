Tra uscite didattiche contrasto alla zanzara tigre e raccolte rifiuti | oltre 9 mila studenti coinvolti nei nuovi progetti formativi

Svelato il nuovo Catalogo dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2025-2026, realizzato dal Multicentro per la sostenibilità e l'educazione ambientale nelle aree urbane (Mause) del Comune di Forlì, arrivato alla decima edizione. Sono cento i percorsi formativi proposti quest’anno dallo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Tra uscite didattiche, contrasto alla zanzara tigre e raccolte rifiuti: oltre 9 mila studenti coinvolti nei nuovi progetti formativi; Circolazione del virus West nile, incontro in Provincia. Braglia: “Azioni congiunte a tappeto in tutto il territorio; Ambiente e animali, l’attività delle guardie ecozoofile nei primi otto mesi del 2022.

