È notte di luna nuova e non c’è terra all’orizzonte. Spezza l’oscurità soltanto la scia luminosa delle stelle cadenti e la luce meno benevola, rossa e intermittente, dei droni che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tra manovre militari e droni, la Flotilla entra nella zona calda