Tra manovre militari e droni la Flotilla entra nella zona calda
È notte di luna nuova e non c'è terra all'orizzonte. Spezza l'oscurità soltanto la scia luminosa delle stelle cadenti e la luce meno benevola, rossa e intermittente, dei droni che
Flotilla, l’allarme via radio alle barche: “Avvistati diversi droni sopra di noi” - Alle barche è stata raccomandato di “organizzare bene la guardia notturna di stanotte" ... Da ilfattoquotidiano.it
Flotilla, il dossier che accusa Israele: “Attacchi droni partiti da Malta e Sicilia” - Un dossier del Global Movement to Gaza (Gmg), una delle organizzazioni che fanno parte della Flotilla, fornisce nuovi dettagli sugli attacchi droni contro ... fanpage.it scrive