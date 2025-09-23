Tra lirica e arte | al via i Salotti Musicali alla Galleria d’Arte Dedalo
Il 27 settembre, alle ore 19, la Galleria d’Arte Dedalo ospiterà il concerto inaugurale del ciclo Salotti Musicali, a cura del Nuovo Laboratorio Lirico diretto dal M° Gaetano Tirotta.L’iniziativa, che unisce musica, arte e cultura, nasce con l’intento di offrire al pubblico un percorso attraverso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
