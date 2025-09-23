Tra Limbiate e Paderno Dugnano ricerche nel Villoresi per una donna scomparsa da Senago
Mobilitazione in queste ore tra Limbiate e Paderno Dugnano per la ricerca di una donna di Senago dispersa che si teme possa essere finita nel Canale Villoresi. Poco prima delle 19,30 è scattata una maxi emergenza con punto di ricerca in via Marconi a Limbiate, nei pressi del ponte sulla Comasina, a ridosso del confine .
Tram della Comasina, avviati gli espropri a Limbiate, Paderno, Cormano per la nuova linea
Anziano scomparso: nuovo giorno di ricerche nel Villoresi, in acqua e a terra; Cadavere nella boscaglia a Limbiate, trovato morto un uomo scomparso; Milano: Regione, pubblicato il bando di gara per la tramvia Milano-Limbiate.
Strage Paderno Dugnano, inquirenti: "Ragazzo parlava di malessere di cui voleva liberarsi" - ha ucciso suo padre Fabio, 51 anni, sua madre Daniela di 49 e il fratellino Lorenzo di 12 anni
Strage Paderno, i Ris alla ricerca di nuovi indizi nella villetta: «Utilizzato il luminol». Caccia alle macchie di sangue - Nuovi sopralluoghi del Ris nella casa di Paderno Dugnano dove un 17enne ha ucciso i genitori e il fratello.