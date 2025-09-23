Tra laboratori e golosità al cioccolato | una vera festa del gusto con Cioccodream

Domenica 28 settembre il centro commerciale Le Maioliche si trasforma in una vera fabbrica di cioccolato con "Cioccodream".Tra profumi golosi e tanta fantasia, ci saranno laboratori di cioccolato per mettere le mani in pasta (anzi, nel cacao) e creare deliziosi cioccolatini con un maestro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it