Tra laboratori e golosità al cioccolato | una vera festa del gusto con Cioccodream
Domenica 28 settembre il centro commerciale Le Maioliche si trasforma in una vera fabbrica di cioccolato con "Cioccodream".Tra profumi golosi e tanta fantasia, ci saranno laboratori di cioccolato per mettere le mani in pasta (anzi, nel cacao) e creare deliziosi cioccolatini con un maestro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: laboratori - golosit
Fabbrica di Cioccolato, un mondo di laboratori e attività per i più piccoli disponibile fino a domani - Giovedì è arrivata la Fabbrica di Cioccolato in piazza Federico II. Lo riporta ilrestodelcarlino.it