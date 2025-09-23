Tra i delegati in Venezuela | Esperienza stimolante

A luglio le elezioni municipali in Venezuela, teatro ostico spesso connotato da tensioni politiche e clima tutt’altro che disteso. Per questa ricorrenza, al fine di garantire una tornata elettorale regolare, l’Onu e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno mobilitato circa 1.400 osservatori, sia locali che esteri, che andassero appunto a supervisionare il processo elettorale della nazione sudamericana. Ecco quindi che, oltre l’Atlantico, anche Dario Torrigiani ha deciso di prendere parte al progetto, diventando anch’egli osservatore: il 21enne residente a Empoli, figlio di Filippo Torrigiani, volto noto della politica empolese, ha avuto modo di vivere quest’esperienza grazie al suo legame con l’associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba, conosciuta durante le sue attività nel mondo della politica, e non ha esitato nel fare le valigie e partire direzione Caracas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

