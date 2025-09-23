Tra corpo e mente | tre conferenze per saperne di più

ARezzo, 23 settembre 2025 – . Ripartono le iniziative autunnali all'Associazione Archeosofica di Arezzo, nella sua accogliente sede di via Alessandro Dal Borro 58, zona Pescaiola, con un primo ciclo di tre incontri intitolato “Tra corpo e mente” che avrà inizio venerdì prossimo 26 settembre, con la conferenza “Metafisiologia della meditazione”, a cura del Dott. Massimiliano Galastri. Il relatore esporrà con l'aiuto di alcune immagini proiettate su grande schermo quali sono i “meccanismi” fondamentali che entrano in gioco ogni qualvolta un uomo o una donna si mettono nella migliore condizione possibile per effettuare un'attività di meditazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Tra corpo e mente”: tre conferenze per saperne di più

In questa notizia si parla di: corpo - mente

Sport e scuola: energia per corpo, mente e postura dei più piccoli

Ultra Detox 3 Days Kit di The Longevity Suite: il programma detox per rigenerare corpo e mente in 3 giorni

Colpisce una persona su sei e moltiplica i rischi di morte e di salute per mente, corpo e società. Ma l’isolamento non è destino: il rapporto dell’Oms propone una mappa per vincere la sfida

Mente sana in corpo sano! Il Centro #Jambo promuove i valori dello sport come strumento di crescita, sviluppo ed educazione, in occasione della Giornata dello Sport Universitario. Il progetto #CampoLibHERO - con campi estivi gratuiti, dimostrazioni ed - facebook.com Vai su Facebook

“Tra corpo e mente”: tre conferenze per saperne di più; Corpo, sport, etica e benessere: al via le conferenze filosofiche a Legnano. Come prenotarsi gratuitamente; L’Unitre riprende l’attività tra corsi, conferenze, laboratori e ginnastica.

Corpo, sport, etica e benessere: al via le conferenze filosofiche a Legnano. Come prenotarsi gratuitamente - Partirà il 12 settembre il ciclo di conferenze filosofiche legate allo sport, nell’ambito del progetto Attiva. Segnala legnanonews.com

Tre giorni per ritrovare l’armonia di corpo e mente - Una tre giorni dedicata al benessere della mente e del corpo, della riconnessione dell’essere umano con la natura. Secondo torino.repubblica.it