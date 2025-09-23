Toyota GR Yaris MY25 | evoluzioni tecniche e debutto italiano
Presso l'autodromo di Vairano, Toyota ha riunito i clienti della GR Yaris TGRI Limited Edition per una giornata speciale insieme al team Gazoo Racing Italy. L'evento ha permesso ai partecipanti di guidare diverse versioni della sportiva giapponese e di vivere hot laps sulla GR Yaris Rally2, impegnata nel Campionato Italiano Rally.
Solo con cambio manuale. Debutta la versione Aero Performance. Aggiornamento di GR Yaris in vendita dal 21 settembre. Il prezzo - Il modello aggiornato è in vendita dal 21 settembre. Riporta motorbox.com
Toyota GR Yaris MY25: debutta in Italia la nuova versione sportiva, ecco i prezzi - T oyota rilancia la sua compatta più estrema e amata dagli appassionati: la nuova GR Yaris MY25 è ufficialmente in vendita da oggi anche in Italia. Secondo automoto.it