Toyota Aygo X Hybrid debutta il primo full hybrid del segmento A – FOTO

‹ › 1 5 toyota aygo x full hybrid. ‹ › 2 5 toyota aygo x full hybrid. ‹ › 3 5 toyota aygo x full hybrid. ‹ › 4 5 toyota aygo x full hybrid. ‹ › 5 5 toyota aygo x full hybrid. Il primo modello full hybrid del segmento A non poteva che essere a marchio Toyota, pioniere di questa tecnologia. Il costruttore nipponico ha ufficializzato l’arrivo della nuova Aygo X, per la quale dichiara anche le “ emissioni di CO2 più basse di qualsiasi auto non plug-in sul mercato”, almeno sulla base dei dati Jato di maggio e relativi alle omologazioni nel ciclo combinato Wltp. Ovvero 85 gkm di anidride carbonica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toyota Aygo X Hybrid, debutta il primo full hybrid del segmento A – FOTO

In questa notizia si parla di: toyota - aygo

Toyota Aygo X full hybrid: 30 km con un litro in città

Nuova Toyota Aygo X 2025, con il restyling diventa ibrida: pronta a sfidare le city car - X Vai su X

| Toyota Aygo X Un upgrade notevole rispetto al 3 cilindri 1.0 aspirato da 72 cv, ma che ha richiesto qualche sforzo di gestione degli spazi: nel vano motore resta un 3 cilindri, ma 1.5 di cilindrata e abbinato a due “colleghi” elettrici. Per questo è stato necessari - facebook.com Vai su Facebook

Lei è la prima vera ibrida con queste dimensioni: Toyota prepara l’attacco al segmento A; Toyota Aygo X full hybrid 2025: perché è la segmento A anti Fiat 500 ibrida da battere; Toyota Aygo X, la prima ibrida di segmento A in Europa.

Toyota Aygo X, la prima ibrida di segmento A in Europa - È la prima full hybrid di segmento A sul mercato europeo: nuova Toyota Aygo X combina l'agilità di una compatta con l'efficienza di un'auto a basse emissioni. Si legge su ansa.it

Nuova Toyota Aygo X: la primo full hybrid nel segmento A - Un crossover compatto europeo che rende l’elettrificazione accessibile senza rinunce. Lo riporta affaritaliani.it