Toyota Aygo X full hybrid | 30 km con un litro in città
Primo test della citycar con la nuova motorizzazione ibrida da 116 Cv di potenza complessiva: assetto preciso e comfort, ma anche consumi ridotti a livello record: in Italia a dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
