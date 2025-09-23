Totale innocenza Lo sfogo di Alessandro Scandurra dopo il Riesame sull' urbanistica a Milano
"Totale innocenza". È di questo che parla Alessandro Scandurra, l'architetto coinvolto nell'inchiesta dell'urbanistica, in una lettera inviata agli stakeholders. Era finito ai domiciliari il 31 luglio per ordine del gip Mattia Fiorentini, e liberato lo scorso 12 agosto dopo che il tribunale del Riesame ha annullato il provvedimento. L'architetto ha parlato "di narrazioni parziali e distorte" della vicenda, che hanno " rischiato di offuscare la mia reputazione e il lavoro di una vita interamente dedicata all’architettura, alla città e ai suoi valori più profondi". Nel riferirsi alle motivazioni del Riesame, ha parlato di un "documento limpido, che restituisce finalmente un quadro chiaro dei fatti e che permette di guardare con fondata ragionevolezza al pieno riconoscimento della mia totale innocenza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: totale - innocenza
Andrea #agnelli sul patteggiamento: "Scelta coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta. [...] Questo procedimento penale, avviato ormai quasi quattro anni fa, si trova ancora nella fase iniziale dell'udienza preliminare e l'a - facebook.com Vai su Facebook
? "La decisione di avanzare la richiesta di applicazione della pena, sospesa, priva di effetti civili e di sanzioni accessorie, senza riconoscimento di responsabilità, quindi coerente con la mia posizione di innocenza, è stata indubbiamente molto sofferta. Dopo - X Vai su X
Totale innocenza. Lo sfogo di Alessandro Scandurra dopo il Riesame sull'urbanistica a Milano.