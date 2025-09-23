Toscolano Maderno | workshop per adulti al Museo della Carta
Mercoledi 24 settembre, ore 17.30Paesaggi sonori - dipingere l'inconscio, visita alla valle delle cartiere e laboratorio. Dopo una breve visita in valle, avvolti da suoni naturali e vibrazioni, creazione di un paesaggio interiore su carta fatta a mano, attraverso un percorso intuitivo e.
Museo della Carta, un nuovo direttivo e tante novità.
A Toscolano Maderno 6 nuove attività hanno aperto nel 2025 - In un periodo difficile per il commercio, l’apertura di nuove attività rappresenta un segnale positivo. Da giornaledibrescia.it