Toscolano Maderno | workshop per adulti al Museo della Carta

Bresciatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledi 24 settembre, ore 17.30Paesaggi sonori - dipingere l’inconscio, visita alla valle delle cartiere e laboratorio. Dopo una breve visita in valle, avvolti da suoni naturali e vibrazioni, creazione di un paesaggio interiore su carta fatta a mano, attraverso un percorso intuitivo e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: toscolano - maderno

Toscolano Maderno: Tra fibre e fili. Per fare un foglio ci vuole... uno straccio!

Toscolano Maderno: proiezione all’aperto del film gli avventurieri dell’uranio

Toscolano Maderno: carta incanta, una favola di museo

Museo della Carta, un nuovo direttivo e tante novità.

A Toscolano Maderno 6 nuove attività hanno aperto nel 2025 - In un periodo difficile per il commercio, l’apertura di nuove attività rappresenta un segnale positivo. Da giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Toscolano Maderno Workshop Adulti