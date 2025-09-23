Toscolano Maderno | attività per famiglie Immagini animate
Partiamo dallo stereoscopio esposto in museo per creare un semplice flip book. In occasione della mostra "Voci di carta. Storie di vita nella Valle delle Cartiere",Ore 15:00Bambini dai 6 anni in suPer informazioni e prenotazioni: 0365641050 - [email protected]. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: toscolano - maderno
Toscolano Maderno: Tra fibre e fili. Per fare un foglio ci vuole... uno straccio!
Toscolano Maderno: proiezione all’aperto del film gli avventurieri dell’uranio
Toscolano Maderno: carta incanta, una favola di museo
Sei pronto a sfidare il campanile? Dal 24 al 28 settembre torna a Toscolano Maderno il Festival della Montagna: 5 giorni di natura, sport e cultura sul Garda, con la partecipazione dell’alpinista e conduttore televisivo Lino Zani. - facebook.com Vai su Facebook
Toscolano Maderno, moto travolge e uccide un pedone - X Vai su X
Le future stelle del triathlon brillano sul Lago di Garda: successo per il 1° Triathlon Kids Future Stars di Toscolano Maderno - Il sole, il vento e, sullo sfondo, il paesaggio del Lago di Garda a fare da scenografi a hanno accolto sabato 6 settembre la prima edizione del Triathlon Future Stars di Toscolano Maderno, 8 a tappa d ... Scrive ilgiorno.it
Toscolano Maderno: educazione emotiva e potenziamento dell’apprendimento - A Toscolano Maderno, il centro Educatissima Studio promuove educazione emotiva e potenziamento dell'apprendimento per i giovani. Segnala gardanotizie.it