Toscana in arrivo due nuovi Cpr per spacciatori e stupratori Giani non li vuole FdI | Lui pensa alla salute di chi spaccia

Il Ministero dell’Interno ha in programma di realizzare in Toscana – come a Trento e in Emilia Romagna – un Cpr dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti specifici. La struttura sarà infatti riservata al rimpatrio di stranieri che hanno commesso reati gravi, come quelli commessi nell’ambito dello spaccio di droga e della violenza sessuale. Lo ha appreso l’Adnkronos da fonti del Viminale. Come spiegano le stesse fonti, sulla base delle norme vigenti, il migrante irregolare è trattenuto in un Cpr a seguito di una convalida del giudice. Ed è libero in qualsiasi momento di lasciare il centro se accetta il rimpatrio nel Paese di origine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
