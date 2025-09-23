I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno sequestrato 382,5 kg. di cibo proveniente dalla Cina, denunciando una persona per la distribuzione, per il consumo, di sostanze alimentari tenute in cattivo stato di conservazione. Il servizio, scaturito dalle attività di controllo economico del territorio, tutela del Made in Italy e sicurezza prodotti in cui la Guardia di Finanza è quotidianamente impegnata, ha consentito di rinvenire, all’interno di un furgone diretto verso un ristorante della provincia, diversi prodotti alimentari (tra cui tofu, carne di maiale, pasta all’uovo) trasportati in cattivo stato di conservazione e, in taluni casi, persino privi di etichettatura per la tracciabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tortona, sequestrati 382 chili di cibo cinese in cattivo stato di conservazione: le immagini