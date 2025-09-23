Torre Spaccata via dei Romanisti a misura di pedone e ciclisti | diventerà un' isola ambientale
Ci vorranno 15 milioni di euro per trasformare viale dei Romanisti in un’isola ambientale. È questo il primo dato emerso dall’incontro che il municipio VII ha organizzato nella casa sociale degli anziani e del quartiere, insieme a Roma servizi per la mobilità.L'area della futura isola. 🔗 Leggi su Romatoday.it
#lavori di rifacimento del manto stradale in via di Torre Spaccata (incrocio viale dei Romanisti). La linea #bus 213, in direzione Cinecittà, è deviata lungo viale di Torre Maura e via del Fosso di Torre Maura. - X Vai su X
Pratone Torre Spaccata, l'incendio rilancia una proposta: “Via Fancelli va prolungata” - Il giorno dopo l’incendio che, ancora una volta, ha colpito il “pratone di Torre Spaccata” apre il campo a riflessioni e proposte. Come scrive romatoday.it
Torre Spaccata, bocciate tutte le richieste dell’opposizione: in via Rugantino resta la contestata strada scolastica - Stesso risultato è stato raggiunto da un nuovo atto, presentato il 15 luglio sempre nell’aula consiliare del municipio VII. Riporta romatoday.it