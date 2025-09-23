Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili della riserva naturale protetta di Torre Guaceto: Un deposito di rifiuti, anche speciali, è stato rinvenuto dal personale del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto all’interno di un casolare abbandonato nella Riserva Naturale dello Stato. Ricevuta l’informativa, il comando della polizia provinciale di Brindisi ha avviato le indagini del caso. Impiego di droni, rilievi sul posto e indagini documentali, gli agenti di polizia stanno svolgendo tutti gli accertamenti utili all’identificazione delle responsabilità del caso al fine di informare le Autorità competenti di quanto sta accadendo nella zona terrestre dell’area protetta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Torre Guaceto: nella riserva protetta una discarica di rifiuti, anche speciali La denuncia dei responsabili