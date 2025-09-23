Tornareccio torna a essere la capitale della dolcezza con Regina di Miele
Sabato 27 e domenica 28, Tornareccio si riempie di dolcezza e tipicità con Regina di Miele, il tradizionale evento promosso dal Comune, dedicato alla produzione che più rappresenta il territorio.Nel fine settimana, la Capitale abruzzese del miele accoglie la 19esima edizione dell’iniziativa più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tornareccio - torna
"Generazione bellezza" torna nel Chietino per raccontare Tornareccio, il paese del miele
Tornareccio regina di miele scalda i motori: aperte le iscrizioni alla manifestazione che torna a settembre
Sabato 27 e domenica 28 settembre, Tornareccio si trasforma in un alveare: Tornareccio Regina di Miele ti aspetta tra degustazioni, laboratori, musica e sapori d’autunno. Vieni a vivere la magia del miele, dal millefiori al coriandolo, nel borgo che ama le sue - facebook.com Vai su Facebook
Tornareccio torna a essere la capitale della dolcezza con Regina di Miele; Tornareccio regina di miele scalda i motori: aperte le iscrizioni alla manifestazione che torna a settembre; A Tornareccio torna “Regina di Miele”, nel fine settimana la 18esima edizione.
Tornareccio torna a essere la capitale della dolcezza con Regina di Miele - Nel fine settimana, la Capitale abruzzese del miele accoglie la 19esima edizione dell’iniziativa più dolce d’Abruzzo, con un programma pieno di appuntamenti e ricco di novità. Da chietitoday.it