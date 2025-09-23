Tornano i #fuorifestival | ospite Linda di Giacomo

Salernotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa estiva riprendono i #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 24 settembre, alle 18.30, presso lo spazio Matteotti, si terrà l'incontro con Linda Di Giacomo, autrice di Il morto che scrive (Caffè orchidea). Modera Corrado De Rosa. L'autriceLinda Di Giacomo è psicologa e grafologa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

