Torna Sharper Ancona accende la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori

Anconatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Oltre 300 ricercatrici e ricercatori per 70 appuntamenti, animeranno il centro storico di Ancona il 26 settembre 2025, per la 12^edizione di Sharper: European Reaserchers’ Night organizzata dall’Università Politecnica delle Marche. Uno dei più importanti appuntamenti internazionali. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - sharper

Torna Fosforo - la festa della scienza: a Senigallia la 15a edizione accende la meraviglia.

Cerca Video su questo argomento: Torna Sharper Ancona Accende