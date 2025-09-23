Torna l' onda blu di Plastic Free | gli appuntamenti in provincia il 27 e 28 settembre
Torna anche nella provincia pontina l’onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia “Sea & Rivers”, evento dedicato alla tutela di mari, fiumi e corsi d’acqua, promosso da Plastic Free onlus, con il patrocinio morale del ministero dell’Ambiente e della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In Calabria torna l’onda blu dei volontari Plastic free: 15 appuntamenti per l’evento dedicato alla tutela di mari e fiumi ·; Il Lazio scende in campo con Plastic Free; Il Lazio scende in campo con Plastic Free: 12 appuntamenti per il Sea & Rivers.
