Torna lo spettacolo dei corpi ribelli

Se spettacolo dev'essere, che sia spettacolo per tutti. Sensibilità che (forse) sta cambiando nel tempo. Ma la strada è ancora lunga. Altrimenti non ci sarebbe bisogno di Slash, il festival multidisciplinare di ArteVox. Che pone al centro la ricerca sull' accessibilità nelle arti performative, ospitando i lavori di talenti con corpi non conformi o con disabilità visibili e invisibili. Seconda edizione, da oggi al 28 settembre in alcuni quartieri periferici (Baggio, Quarto Cagnino-San Siro, Calvairate), all'interno del palinsesto di Milano è Viva. Platee in biblioteche, parchi, alla DanceHaus di via Tertulliano, allo Spazio Teatro 89, a Mare Culturale Urbano.