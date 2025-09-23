Torna la Scuola di Educazione Civica promossa dalla Scuola Sant' Anna

Studentesse e studenti provenienti da tutta Italia, iscritti al quinto anno delle scuole superiori, sono i protagonisti della terza edizione della Scuola di Educazione Civica, l’iniziativa nata da un’idea di Allieve e Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e in programma quest’anno da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

