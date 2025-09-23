La storia ha inizio intorno all’anno 2500 prima dell’era comune. Il Monumento era circondato da un alto argine di terra. Vi si accedeva attraverso un varco nel cerchio rivolto a nordest. Poco lontano c’era un gruppetto di case destinate alle sacerdotesse. Quel giorno nessuno vi sarebbe entrato. Il Rito di Mezza Estate si sarebbe tenuto l’indomani. La gente si recava al Monumento per le cerimonie che avevano luogo quattro volte all’anno, ma l’incontro di così tante persone provenienti da ogni dove era un’occasione importante e tutti portavano con sé beni da scambiare. Alcuni stavano già esponendo la loro merce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Torna Ken Follett. Il mistero di Stonehenge diventa un romanzo