Torna Ken Follett Il mistero di Stonehenge diventa un romanzo

Quotidiano.net | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia ha inizio intorno all’anno 2500 prima dell’era comune. Il Monumento era circondato da un alto argine di terra. Vi si accedeva attraverso un varco nel cerchio rivolto a nordest. Poco lontano c’era un gruppetto di case destinate alle sacerdotesse. Quel giorno nessuno vi sarebbe entrato. Il Rito di Mezza Estate si sarebbe tenuto l’indomani. La gente si recava al Monumento per le cerimonie che avevano luogo quattro volte all’anno, ma l’incontro di così tante persone provenienti da ogni dove era un’occasione importante e tutti portavano con sé beni da scambiare. Alcuni stavano già esponendo la loro merce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

torna ken follett il mistero di stonehenge diventa un romanzo

© Quotidiano.net - Torna Ken Follett. Il mistero di Stonehenge diventa un romanzo

In questa notizia si parla di: torna - follett

“Il cerchio dei giorni”: un estratto in esclusiva dal libro di Ken Follett sui misteri di Stonehenge; Torna Ken Follett. Il mistero di Stonehenge diventa un romanzo; Arriva Il cerchio dei giorni di Ken Follet, nuovo romanzo storico sul mistero di Stonehenge.

torna ken follett misteroTorna Ken Follett. Il mistero di Stonehenge diventa un romanzo - Il nuovo libro dello scrittore gallese affronta storia e mito del monumento. msn.com scrive

Arriva “Il cerchio dei giorni” di Ken Follet, nuovo romanzo storico sul mistero di Stonehenge - Scopri "Il cerchio dei giorni" il romanzo di di Ken Follett esce in libreria il 23 settembre 2025. Come scrive libreriamo.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Ken Follett Mistero