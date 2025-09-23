Torna Aziende aperte alla scoperta dei tesori industriali del territorio

Torna " Aziende aperte", l'iniziativa, in programma nelle giornate di sabato 27 settembre e sabato 4 ottobre, è organizzata da Confindustria Bergamo e, novità di quest'anno, coinvolgerà aziende appartenenti a tutti i settori merceologici e non più solamente al Gruppo Materie Plastiche e Gomma, come nelle due precedenti edizioni. In totale sono 25 le imprese associate coinvolte, di cui 10 apriranno i cancelli sabato 27 settembre e le restanti il sabato successivo, con visite guidate, generalmente organizzate su più fasce orarie. Alcune visite saranno aperte a tutta la cittadinanza fino al raggiungimento di un numero massimo stabilito (con iscrizioni obbligatorie sui siti ufficiali aziendali o sui canali social delle imprese), altre solamente ai dipendenti e alle loro famiglie o invitati selezionati.

