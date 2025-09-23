Torino accende i motori | dal 26 al 28 settembre torna il Salone Auto con anteprime test drive e musei aperti

Il Salone Auto Torino apre la sua seconda edizione il 26 settembre e, fino a domenica 28 settembre, animerà il centro della città tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali. L’ingresso sarà gratuito e l’orario di visita prolungato dalle 9 alle 19, offrendo un’esposizione a cielo aperto incorniciata dai monumenti simbolo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Torino accende i motori: dal 26 al 28 settembre torna il Salone Auto con anteprime, test drive e musei aperti

In questa notizia si parla di: torino - accende

Arriva la Vuelta! E a Torino si accende la pasione

Arriva la Vuelta! E a Torino si accende la passione

Israel accende il derby e manda un messaggio alla Juve: «Da quando sono arrivato al Torino i tifosi mi chiedono di quella partita. Io…»

Dal 26 al 28 settembre, proprio nel centro di Torino, a pochi passi dal nostro hotel, la città si accende di motori e innovazione con il Salone dell’Auto! Un evento gratuito, aperto dalle 9 alle 23, con oltre 40 brand internazionali, più di 500.000 visitatori attesi, - facebook.com Vai su Facebook

Torino accende i motori: il Salone dell’Auto porta novità, test drive e supercar nel cuore della città https://iltorinese.it/2025/09/18/torino-accende-i-motori-il-salone-dellauto-2025-porta-novita-test-drive-e-supercar-nel-cuore-della-citta/… - X Vai su X

Torino accende i motori: dal 26 al 28 settembre il Salone Auto 2025; Torino accende i motori: il Salone dell’Auto porta novità, test drive e supercar nel cuore della città; Torino accende i motori: tutto sul programma del Salone Auto 2025.

Salone Auto Torino 2025: Dongfeng Motor Italia protagonista con tante novità - Dongfeng Motor Italia debutta al Salone di Torino 2025 con Box, Vigo, Mage L7 e SUV Huge, una gamma elettrica e ibrida pensata per l’Europa ... Come scrive virgilio.it

Torino spegne i motori e accende i riflettori sulle auto cinesi - Non è più il Salone dell’Auto dell’età delle bronzine, specchio di una potenza industriale e simbolo del mito torinese del Novecento, quando l’Italia intera guardava a Mirafiori e al Lingotto come tem ... Scrive lospiffero.com