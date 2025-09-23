Top XI Fantacalcio | Pulisic il giocatore con il voto più alto

Christian Pulisic è stato incontenibile in Udinese-Milan. Nella top XI del Fantacalcio lo statunitense è il giocatore con il voto più alto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Top XI Fantacalcio: Pulisic il giocatore con il voto più alto

