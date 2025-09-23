tonelli trionfa a portofino

Straordinaria impresa del giovane follese Alessio Tonelli. Il 15enne nuotatore, che difende i colori della Superba Nuoto (nella foto), ha vinto la celebre e durissima traversata di dieci miglia nautiche da Sestri Levante a Portofino. Una gara che il giovanissimo nuotatore ha chiuso in 5 ore, un minuto e 35 secondi. Secondo posto per Alessandro Simonazzi (CooperNuoto Carpi) in 5:23:06.9. Ben 123 nuotatori si sono sfidati nei due percorsi: la spettacolare ’Long Race’ di 10 miglia nautiche con partenza da Sestri Levante e arrivo a Portofino – vinta da Tonelli – e la più breve ma suggestiva gara di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

