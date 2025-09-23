Tonali Juve i bianconeri ci avevano provato veramente! Ecco quale era stata la richiesta proibitiva del Newcastle | tutti gli aggiornamenti
Tonali Juve, i bianconeri ci avevano provato veramente: tutte le ultime novità sul futuro del centrocampista. Il calciomercato Juve estivo ha visto i bianconeri molto attivi, ma un grande sogno è rimasto nel cassetto. A svelare il retroscena è il giornalista Gianni Balzarini che ha rivelato il nome del giocatore che la dirigenza aveva individuato per fare il definitivo salto di qualità a centrocampo: Sandro Tonali. Secondo l’analisi di Balzarini, la Juventus non ha solo pensato al centrocampista italiano, ma ha provato concretamente a portarlo a Torino. “Lo ripeto all’infinito, è Tonali, ci è arrivata”, ha affermato il giornalista, sottolineando come l’interesse per il giocatore del Newcastle fosse una priorità assoluta per il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
