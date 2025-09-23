Tom Holland ricoverato dopo incidente sul set di Spider-Man | Brand New Day
Tom Holland Tom Holland, volto di Spider-Man nell’Universo Marvel, è stato ricoverato d’urgenza dopo una caduta sul set di Spider-Man: Brand New Day ai Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra. L’incidente, avvenuto venerdì scorso durante un’acrobazia, ha causato una lieve commozione cerebrale. Le riprese del film, dal budget di 150 milioni di sterline, sono state sospese per consentire all’attore di riprendersi, ma fonti vicine alla produzione assicurano che tornerà al lavoro entro pochi giorni. Nessun altro membro del cast o della troupe è rimasto coinvolto. Nonostante l’allarme iniziale, le condizioni di Holland non destano preoccupazioni serie. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
