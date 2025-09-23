Tom Holland in ospedale per una commozione cerebrale dopo una caduta sul set di Spiderman
L'attore ventinovenne dopo una scena acrobatica finita male sul set di SpiderMan: Brand New Day è stato portato d'urgenza in ospedale, medicato e dimesso. Ora per motivi precauzionali si prenderà una pausa dall'action-movie che - come ha spiegato suo padre Dominic - potrebbe durare «per un po’ di tempo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
