"Rammarico per essere usciti dal campo a mani vuote, nonostante una prestazione importante". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, analizza la prima sconfitta (2-0) in campionato, arrivata per mano dell’Urbino. "Non ci ha condizionato – spiega – il problema fisico accusato da Strano prima del calcio d’inizio, la squadra ha infatti interpretato la partita bene fin dalle prime battute. Dispiace il risultato perché il gioco e le occasioni da gol ci sono state sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra non ha mai smesso di crederci e di provarci anche negli ultimi minuti, sotto di due gol". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Tolentino a mani vuote. L'allenatore Passarini soddisfatto a metà: "Abbiamo perso nonostante la bella prova»