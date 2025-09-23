Tobias Tappeiner tennista morto per incidente contromano in A22 | indagati due carabinieri

(Adnkronos) – Due carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Bolzano in relazione all'incidente avvenuto il 15 giugno scorso sulla A22 in cui morì il tennista Tobias Tappeiner – noto per essere stato in passato un 'rivale' di Jannik Sinner – e diverse persone rimasero gravemente ferite. Dall'analisi delle telecamere .

