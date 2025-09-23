Titoli culturali non validi docenti di ruolo e supplenti | cosa si rischia Chiarimenti

La presentazione di titoli culturali non validi può causare la revoca dell’incarico per i docenti di ruolo e supplenti. Una problematica emersa durante un Question Time di Orizzonte Scuola con il sindacato Anief. Gli uffici scolastici possono agire in autotutela, rettificando i punteggi nelle graduatorie e nelle GPS, con gravi conseguenze per gli interessati. Il . Titoli culturali non validi, docenti di ruolo e supplenti: cosa si rischia Chiarimenti .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Titoli non validi per immissioni in ruolo e GPS: il docente rischia la revoca dell’incarico. Pillole di Question Time - Question Time, il programma di consulenza trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube), ha affrontato una questione delicata che coinvolge numerosi docenti già immessi in ruolo ... Riporta orizzontescuola.it

Scandalo supplenze: 1 docente su 5 ha titoli falsi, sistema nel caos - Dietro le nomine dei docenti si cela un sistema opaco, dove titoli non validi e punteggi gonfiati falsano le graduatorie. Secondo msn.com