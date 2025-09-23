Lavoro per i fragili con i Tirocini d’adozione, cinque per l’esattezza, in campo ’Offertasociale’, il panzer pubblico del welfare che fa capo ai comuni del Trezzese e del Vimercatese, e aziende del territorio che hanno aperto le porte a persone disabili. Un’esperienza raccontata qualche giorno fa nel corso di un incontro pubblico per accendere un faro sulle difficoltà di far rispettare la legge di inserimento professionale delle categorie protette e di come il territorio sia riuscito a trasformare il problema, in opportunità. "Tre le parole d’ordine – spiega l’azienda – inclusione, innovazione, imprese ", colonne portanti del progetto " eXLeXtraLavoro2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tirocinio d'adozione, vera inclusione. Un biglietto per il mondo del lavoro