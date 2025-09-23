Thwikt | il villain che unisce wolverine e spider-man

Nel mondo dei fumetti Marvel si delinea un nuovo e inquietante scenario che coinvolge due tra i più iconici supereroi: Wolverine e Spider-Man. Recenti anticipazioni suggeriscono l’introduzione di un villain sconvolgente, capace di combinare le caratteristiche di entrambi gli eroi. Questo articolo analizza le novità riguardanti questa figura misteriosa e il possibile impatto sulla loro relazione, offrendo una panoramica completa sugli sviluppi futuri nel catalogo Marvel. il nuovo antagonista THWIKT: una fusione tra Wolverine e Spider-Man. caratteristiche e origini del villain THWIKT. Il personaggio appena svelato, chiamato THWIKT, si presenta con un aspetto sinistro, indossando una tuta nera e dotato di due artigli affilati sulle mani, simili a quelli di Wolverine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

