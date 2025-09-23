Thuram guida l’attacco dell’Inter verso la via del gol | sotto a chi tocca!

I numeri realizzativi delle punte nerazzurre. Marcus Thuram sta trascinando l’attacco dell’ Inter di Cristian Chivu, ma la squadra ha bisogno anche del contributo degli altri attaccanti per continuare a essere competitiva. L’ Inter, che nella scorsa stagione ha chiuso con il miglior attacco della Serie A (79 reti), sta mantenendo una produzione offensiva alta, ma i recenti risultati evidenziano la necessità di trovare un miglior equilibrio tra gioco e difesa. Nonostante l’ottima fase offensiva, i nerazzurri hanno subito sette gol in cinque partite tra campionato e Champions League, e l’allenatore rumeno è consapevole che è fondamentale ridurre questi cali di attenzione, come sottolineato anche da Il Giorno. 🔗 Leggi su Internews24.com

