Thiam in Belgio è un caso politico interviene il governo Lo scontro valloni-fiamminghi ai Mondiali di atletica

Frustrazione, incomprensioni e malumori. E’ quello che lasciano i mondiali di Tokyo nei rapporti tra atleti e federazioni in Belgio (lo sport è organizzato tra due federazioni, francofona e fiamminga, rappresentate da una unica federazione del Belgio) dopo l’esplosione del caso Thiam. Lo scrive il portale belga Nieuwsblad.be Le accuse velate di discriminazione di Nafi Thiam. Con in prima fila Nafi Thiam (lei vallona), diverse atlete belghe hanno denunciato il comportamento delle federazioni, accusate di scarsa comunicazione, ostruzionismo e accordi mancati. «Una nube oscura incombeva su di me», ha detto Thiam in lacrime. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

