The Witcher | Netflix ha speso 700 milioni per il franchise Ne è valsa la pena?

Dal 2019 a oggi, Netflix ha speso oltre 720 milioni di dollari per la saga di The Witcher. Nonostante cast di alto profilo e spin-off ambiziosi, la piattaforma non ha ottenuto il successo globale sperato, e la serie principale chiuderà con la quinta stagione. Quando Netflix annunciò The Witcher, il progetto sembrava nato per contendere a Game of Thrones il trono del fantasy televisivo. Sei anni e centinaia di milioni dopo, i numeri raccontano una storia diversa: tra spin-off falliti, un protagonista sostituito e stagioni costose, il bilancio appare molto meno dorato del previsto. The Witcher su Netflix: un investimento che non ha convinto Secondo i dati diffusi da Redanian Intelligence e riportati da SFFGazette. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Witcher: Netflix ha speso 700 milioni per il franchise. Ne è valsa la pena?

In questa notizia si parla di: witcher - netflix

The Witcher 4, Netflix svela il primo teaser e la data d'uscita della nuova stagione con Liam Hemsworth

